Onderzoek: kinderen verspreiden corona-virus minder vaak dan volwassenen

Onderzoekers hielden 54 gezinnen goed in de gaten. Het blijkt dat vooral volwassenen andere volwassenen van ongeveer dezelfde leeftijd besmetten. Kinderen kunnen het virus ook krijgen, maar het vaakst krijgen ze het van volwassenen en niet van andere kinderen. Ziekte-expert Susan heeft ook meegeholpen aan het onderzoek.

Dat kinderen minder besmettelijk zijn betekent niet dat ze minder op hoeven te letten. Het is namelijk nog steeds mogelijk dat ze mensen besmetten.

Opa en oma

Je vraagt je misschien af of je nu je opa en oma weer mag zien en knuffelen. Volgens Susan is dat moeilijk te zeggen. Volgens haar kan je wel naar ze toe, zolang je maar veel afstand houdt. Ook al ben je minder besmettelijk, je kan nog steeds het virus hebben en het aan oude mensen geven. Dus ook knuffelen kan voorlopig nog even niet.

Wetenschappers blijven doorgaan met onderzoeken hoe besmettelijk kinderen zijn. Ook gaan ze goed onderzoeken wat er gebeurt als de scholen weer helemaal open mogen.