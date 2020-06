Lichaam van de laatste vermiste surfer is gevonden

Het lichaam van de vijfde vermiste surfer is gevonden in de haven van Scheveningen. De man van 23 jaar raakte op 11 mei vermist toen hij aan het surfen was. Vier andere surfers overleden die dag ook.

In de problemen

De surfers waren in de problemen geraakt op zee. Er stond een harde wind en er waren hoge golven. Reddingsdiensten konden een paar surfers redden, maar vijf van hen overleefden het niet. Het lichaam van de vijfde surfer was, tot vandaag, onvindbaar.

Toen de ramp net was gebeurd, maakten we er deze reportage over: