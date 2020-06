Bizzey en Akwasi maken nummer tegen racisme

Bizzey en Akwasi hebben samen een nummer gemaakt tegen racisme. 'Geen wedstrijd' heet het. Het nummer gaat over opstaan tegen racisme. Ze maakten het nummer nadat afgelopen weken veel mensen demonstreerden tegen racisme en politiegeweld.

Bij het nummer zijn twee videoclips. In de ene clip worden Bizzey en Akwasi tegen de grond gehouden door de politie. In de andere videoclip is het omgedraaid en liggen de agenten juist op de grond. Hieronder kun je die clip bekijken: