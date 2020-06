Deze klas heeft een moestuin in het Rijksmuseum

Groep 6 van basisschool de Oostelijke Eilanden in Amsterdam heeft een heel bijzondere schooltuin. Die van hun zit in de tuin van het Rijksmuseum.

Sommige scholen hebben hun eigen schooltuin. In die tuin planten ze allemaal groente en fruit om het later te kunnen oogsten, te koken en lekker op te eten.

De schooltuinen in Amsterdam bestaan 100 jaar. In het begin was het vooral bedoeld om arme mensen te eten te geven. Gezinnen kregen dan eten mee uit de moestuin.

Nu zijn de schooltuinen vooral bedoeld om van alles te leren over het verbouwen van je eigen eten. Kinderen kunnen in de schooltuin zien hoe groente en fruit wordt gemaakt.