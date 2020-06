Demonstraties tegen racisme in Utrecht, Nijmegen en Enschede

Op dit moment zijn er in Nijmegen en ook hier in Utrecht demonstraties tegen racisme en politie-geweld. Vanmiddag werd er al geprotesteerd in Enschede.

Het is anderhalve week geleden dat de Amerikaan George Floyd door politie-geweld om het leven kwam. Vanaf toen gaan elke dag mensen de straat op. In de Verenigde Staten, maar ook in veel andere landen waaronder Nederland.

Voor de vijfde dag op rij wordt er ook in Nederland gedemonstreerd.