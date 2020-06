Dit is de winnaar van The Voice Kids

Dax van 15 is de winnaar van The Voice Kids! Hij en zijn coach Miss Montreal zijn superblij. Dax kreeg het gisteren te horen in het programma Beau.

De finale van The Voice Kids zag er anders uit dan normaal. Zo was er, behalve de familie van de finalisten, geen publiek aanwezig en waren de optredens van tevoren al opgenomen. Jurylid Anouk kon niet in de studio zijn, maar via een videoverbinding was ze er toch bij.