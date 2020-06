Twee nieuwe bijensoorten ontdekt in Nederland

Er zijn twee nieuwe bijensoorten opgedoken in Nederland: de tweecellige zandbij en de zwartbuikbehangersbij. De bijen zijn gezien in Noord-Brabant en Limburg.

Vooral de komst van de zwartbuikbehangersbij is best bijzonder, want normaal gesproken leeft deze soort in bergachtig gebied. Waarom de bij nu in Nederland rondvliegt, weten onderzoekers nog niet.

Klimaatverandering

Bij de tweecellige zandbij komt het waarschijnlijk omdat het steeds warmer wordt in Nederland door klimaatverandering. Die bij vliegt normaal veel rond in Zuid-Europa en Noord-Afrika.