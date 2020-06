Nertsen gedood omdat ze corona kunnen verspreiden

Dat is gevaarlijk en daarom heeft de Minister van Landbouw heeft besloten dat de nertsen gedood moeten worden. De fokkerijen worden extreem goed schoongemaakt en moeten een tijdje dicht.

Vandaag zijn voor het eerst nertsen gedood omdat ze besmet zijn met het corona-virus. Bij een fokkerij in Deurne, in Noord-Brabant zijn 1500 dieren en hun jongen gedood. Binnenkort gebeurt dat ook bij 8 andere fokkerijen.

Nertsen worden in Nederland gehouden vanwege hun vacht bont. Dat wordt gebruikt voor bontjassen of bontkragen.

Veel dierenrechtenorganisaties vinden dat vreselijk. Daarom is besloten dat het in 2024 in Nederland verboden wordt om nertsen te houden.