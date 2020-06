Opnieuw grote anti-racismeprotesten in Nederland en het buitenland

Op veel plekken in de wereld is vandaag opnieuw stilgestaan bij racisme. Bij protesten in Australië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk werd het ontzettend druk. Op sommige plekken was het daardoor onmogelijk om genoeg afstand te houden. Hieronder zie je een paar foto's van de demonstraties:

In Nederland waren demonstraties in Eindhoven en Tilburg. In Tilburg kwamen ongeveer 800 mensen. Zij konden wel genoeg afstand houden.

In Eindhoven was het plein van de demonstratie al heel snel vol. De actie was pas een kwartier bezig toen de gemeente zei dat iedereen naar huis moest gaan.

