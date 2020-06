Azra: 'Door corona kan ik mijn familie in Turkije niet zien'

De zomervakantie van Azra van 11 ziet er heel anders uit dit jaar. Normaal gesproken gaat ze samen met haar gezin iedere zomer naar Turkije. Om vakantie te vieren, maar vooral om haar familie te zien die daar woont. Maar dit jaar gaan ze niet.

Premier Rutte heeft deze week heeft gezegd dat het niet veilig genoeg is om naar Turkije te gaan. Dat komt door het corona-virus. Voor Azra is dat balen, want de vakantie is voor haar gezin erg belangrijk.