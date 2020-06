Hulpje van bekende crimineel Taghi opgepakt

In Dubai is Amir Faten Mekky opgepakt. Hij is waarschijnlijk het hulpje van de bekendste crimineel van Nederland: Ridouan Taghi. Mekky werd al lang gezocht. Het was hem tot nu toe gelukt uit de handen van de politie te blijven.

Mekky komt oorspronkelijk uit Denemarken. Hij zou 2 jaar geleden met een nep paspoort naar Dubai zijn gekomen. Volgens verschillende journalisten zou hij in de bende van Ridouan Taghi zitten.