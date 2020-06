Babs heeft Gilles de la Tourette en durft erover te praten

Babs is 11 jaar en heeft Gilles de la Tourette. Dat is een aandoening waarbij mensen geen controle hebben over hun bewegingen. Ook maken ze soms geluiden of vloeken ze, terwijl ze dat niet willen. Dat noem je tics.

In Nederland heeft 1 op de 100 kinderen Gilles de la Tourette. Hoe iemand het krijgt is niet bekend, en wat er precies gebeurt in je hoofd ook niet.

In totaal heeft Babs 11 tics, niet alleen in haar gezicht maar ook aan haar handen, armen en benen. Omdat ze de afgelopen tijd veel thuis zat, heeft ze geoefend om de tics steeds langer in te houden. Maar dat lukt niet altijd.

Door de therapie heb ik overdag minder tics, maar dan 's avonds weer meer. Babs