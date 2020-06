Vanaf vandaag mag iedereen weer naar school

Grote kans dat je voor het eerst weer al je klasgenoten ziet, want op bijna alle basisscholen wordt vandaag voor het eerst weer les gegeven aan iedereen tegelijk. En dat is best even geleden, want op 16 maart gingen alle scholen dicht.

Almere

Verslaggever Noortje is vanochtend op basisschool De Windwijzer in Almere. Zij praat met kinderen en meesters en juffen. Wij zijn benieuwd: vind jij het leuk dat iedereen weer bij elkaar is? Reageer op de stelling van de dag: