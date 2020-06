75 jaar geleden: scholieren krijgen diploma zonder examen te doen

Dit jaar is het een raar jaar voor examenleerlingen, omdat ze hun diploma krijgen zonder examen te doen. Wist je dat dat 75 jaar geleden ook zo was? Oorlog Het schooljaar 1944-1945 was heel lastig. Leerlingen hebben toen weinig goede les gehad omdat het oorlog was. Er was weinig eten, er werd gevochten en sommige leerlingen zaten ondergedoken. Het was daardoor voor veel mensen niet mogelijk om te leren voor de examens.

Het diploma wordt niet uitgereikt aan leerlingen die op grond van hun gedragingen tijdens de bezetting daarvoor niet in aanmerking behooren te komen. Regel voor diploma's in 1945

Toch krijgt niet iedereen zomaar een diploma. De scholen kijken goed naar hoe hun leerlingen zich tijdens de oorlog hebben gedragen. Dit betekent dat leerlingen die foute dingen hebben gedaan tijdens de oorlog geen diploma krijgen. Bijvoorbeeld leerlingen die de Duitsers hebben geholpen of anderen hebben verraden. Vrije tijd Maar iedereen die niks fout heeft gedaan, kreeg dus een diploma. En kon verder studeren, of aan het werk. Want er was genoeg te doen, omdat Nederland net bevrijd was.