Oproep: Wat wil jij weten van Dax die The Voice Kids won?

Dax Hovius is 15 jaar, komt uit Zeeland en won vrijdagavond het televisie-programma The Voice Kids. En dat gebeurde ook nog eens op zijn verjaardag!

Zo doe je mee:

1) Maak een filmpje en stel je vraag.

2) Mail de video naar jeugdjournaal@nos.nl of stuur 'm via een bericht op Instagram.

Let op: stuur je video uiterlijk dinsdag, want we gaan woensdag al naar hem toe.