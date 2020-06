Ontsnapte serval bijt een konijn dood

Een ontsnapte serval heeft in Zoetermeer voor problemen gezorgd. Hij liep de tuin van een man in een beet een van zijn konijnen dood.

De serval is een katachtige die normaal leeft in tropische graslandschappen in Afrika. Ze kunnen zo'n 18 kilo wegen en bijna een meter lang worden. Ook kunnen ze tot wel 80 kilometer per uur rennen.

In het wild eten servals voornamelijk muizen. Door hun goede gehoor en lange poten kunnen ze de dieren makkelijk tussen het hoge gras zien lopen. Servals vangen ook weleens hazen, slangen, vogels en vissen.