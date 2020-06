Steeds meer kinderen gaan vissen

Vispas?

Voordat je mag vissen moet je eerst toestemming hebben. Dat krijg je door een Vispas aan te vragen. Als je vist zonder dat je zo'n pas hebt, kan je een boete krijgen van ten minste 90 euro.

In 2019 werden in totaal 29.500 Vispassen voor kinderen aangevraagd. Dit jaar zijn dat er al meer dan 30.000. En we zijn nog niet eens op de helft van 2020.