Oproep: Wat wil jij weten van O'G3NE?

De meidengroep O'G3NE is superbekend in Nederland. De drie zussen schrijven hun eigen muziek en maken ook covers van bekende liedjes. In 2014 wonnen ze The Voice of Holland. Drie jaar daarna deden ze voor Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival. Ze eindigden op de elfde plek.

Lisa, Amy en Shelley

Vroeger stonden de meiden nog bekend als Lisa, Amy en Shelley. Toen deden ze mee aan het Junior Eurovisie Songfestival in het jaar 2007. Ook daar werden ze elfde.

Binnenkort gaan we langs bij de zangeressen met jullie vragen. Wat wil jij van O'G3NE weten?