Man levert bibliotheekboek 40 jaar te laat in

De bibliotheek in het Gelderse Groesbeek heeft een bijzonder boek teruggekregen. Iemand had Terug naar Oegstgeest van Jan Wolkers in het jaar 1981 geleend en nooit ingeleverd. Gisteren, bijna 40 jaar later, was het boek weer terug in de bieb.

Boete

De man die het boek kwam inleveren vond het tijdens het opruimen van zijn zolder. Hij moest voor het te laat inleveren wel een boete betalen. Gelukkig voor hem viel de boete mee: die was 5 euro.

De bibliotheek in Groesbeek heeft namelijk een maximale boete van 5 euro per boek. Als dat maximum er niet was, had de man meer dan 1500 euro moeten betalen.