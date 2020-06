Ballonnen oplaten op nog meer plekken verboden

Iets vieren of herdenken? Dan kan ballonnen oplaten heel mooi zijn. Maar het is ook slecht voor de natuur. Daarom wordt het in steeds meer gemeenten verboden.

In 2018 was het oplaten van ballonnen in 5 procent van alle gemeenten verboden. Een jaar later was dat 17 procent. Nu, in 2020, gaat het al om 41 procent.

Gemeenten verbieden het voor het milieu. De ballonnen komen vaak in de zee terecht. Dieren komen er dan in vast te zitten of ze eten het op.

De verschillen in Nederland zijn wel groot. In Friesland is het oplaten van ballonnen in bijna alle gemeenten verboden. In Limburg mag het juist bijna overal.

Al even verboden

In Rotterdam is het al een tijdje niet meer toegestaan om ballonnen op te laten. Die beslissing werd ook genomen om de natuur en dieren te beschermen. Eerder maakten we daar deze video over: