Veel meer puppy's verkocht: 'Denk er goed over na'

Afgelopen tijd zijn er veel puppy's verkocht. In Groot-Brittannië zelfs twee keer zoveel als normaal.

Door het corona-virus zitten mensen daar nog steeds veel thuis en daardoor vervelen mensen zich meer of voelen ze zich eenzaam. Een hond kan dan helpen, maar volgens hondenfokkers moeten mensen wel goed nadenken voor ze een puppy nemen. Het is een grote verandering in je leven, zeggen ze.