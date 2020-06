EK voetbal 2021 ook in Amsterdam

Goed nieuws voor Nederlandse voetbalfans. Het EK voetbal is in 2021 ook in Nederland.

Het EK 2020 zou op dit moment voor een deel in Amsterdam worden gespeeld, maar vanwege corona ging het toernooi niet door. Het EK werd verplaatst naar 2021, maar het was niet duidelijk of dat ook in Nederland ging gebeuren.

Oranje

Vandaag maakte voetbalbond UEFA bekend dat er volgend jaar vier wedstrijden in de Johan Cruijff Arena worden gespeeld. Het is de bedoeling dat in Amsterdam de drie groepsduels van Oranje en een achtstefinale worden gespeeld.

Nederland speelt volgend jaar in ieder geval tegen Oekraïne en Oostenrijk. De derde tegenstander in de groepsfase is nog niet bekend.