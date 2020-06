Grote demonstratie tegen racisme in Amsterdam

In Amsterdam is weer een grote demonstratie tegen racisme en discriminatie. In het Nelson Mandelapark zijn meer dan 10.000 mensen aanwezig. Anderhalve week geleden werd er ook gedemonstreerd in Amsterdam. Toen was het erg druk. Mensen stonden toen te dichtbij elkaar en daar was veel gedoe over. Dit keer lijken mensen wel voldoende afstand te houden. Verslaggever Youssef was erbij:

In veel landen waren de afgelopen weken demonstraties tegen racisme. Ze kwamen op gang na de dood van George Floyd in de Verenigde Staten. In de volgende video zie je daar meer over:

Ook in Nederland wordt er nu veel over discriminatie gepraat. De PO-raad, dat is een organisatie voor basisscholen, wil dat alle kinderen op de basisschool speciale lessen krijgen over discriminatie en racisme. Wij gingen vandaag naar zo'n les in Assen: