Zo komt racisme ook voor in Nederland

De laatste tijd hoor je waarschijnlijk vaak over racisme en discriminatie. In veel landen zijn de afgelopen weken grote protesten tegen racisme. Ook in Nederland zijn protesten, zoals vandaag in Amsterdam.

Wat is racisme?

Racisme is als mensen anders worden behandeld vanwege hun huidskleur of afkomst. Ook al is het verboden, het gebeurt toch. Dat blijkt uit veel onderzoeken die de afgelopen jaren zijn gedaan.

Als mensen bijvoorbeeld solliciteren, een huis willen huren of iets op Marktplaats willen kopen, dan gaat dat vaak moeilijker als zij een buitenlandse achternaam hebben. Ook worden mensen met een getinte of donkere huidskleur minder snel binnengelaten bij een bar of discotheek.