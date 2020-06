75 jaar geleden: het laatste stuk van Nederland is vrij

Op 5 mei vieren we dat Nederland bevrijd werd. Maar wist je dat het daarna nog meer dan een maand duurde voordat heel Nederland vrij was? Precies 75 jaar geleden werd Schiermonnikoog bevrijd.

Langzamerhand werden alle soldaten weggestuurd of opgepakt. Vanaf dat moment was heel Nederland vrij en kon de wederopbouw beginnen.

Wil je meer weten over het nieuws uit de Tweede Wereldoorlog en over de bevrijding van Nederland? Op deze speciale site van het Jeugdjournaal lees je er alles over.

Vorige maand maakte we een speciaal Jeugdjournaal over de bevrijding van Nederland. We deden toen alsof het 4 mei 1945 was: