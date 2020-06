Burgemeester van Amsterdam mag blijven

Sommige politici vonden dat Halsema moest aftreden, omdat het vorige week veel te druk was op de Dam. Daar was toen een groot protest tegen racisme. Veel mensen konden geen anderhalve meter afstand houden, maar Halsema greep niet in. Het protest kon gewoon doorgaan.

In de vergadering gisteravond vonden de meeste politici dat Halsema wel mag blijven.

Gister was er weer een demonstratie tegen racisme in Amsterdam. Toen konden mensen wel goed afstand houden. Youssef was erbij en vertelde er in de uitzending over: