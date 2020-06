Studenten gaan kinderen met achterstand helpen

Kinderen kunnen deze zomer bijles krijgen van studenten. Dat idee is bedacht voor kinderen die de afgelopen maanden een achterstand hebben opgelopen.

Duizenden kinderen

In totaal hebben duizenden kinderen van de basisschool en de middelbare school een achterstand. Thuis leren was voor hen moeilijk omdat het bijvoorbeeld te onrustig was thuis. Of ze hadden geen laptop om hun schoolwerk op te maken.

De bijles is ook voor de studenten fijn. Zij krijgen voor de bijles namelijk studiepunten voor hun opleiding. Zo kunnen ze sneller hun diploma halen.