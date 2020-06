NikkieTutorials gaat zich meer inzetten voor gelijkheid

Nikkie gaat zich in Nederland inzetten voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ze wil de ongelijkheid tussen verschillende mensen verminderen.

YouTuber Nikkie de Jager, van NikkieTutorials, wordt ambassadeur voor de Verenigde Naties. Dat is een grote organisatie waar bijna alle landen lid van zijn.

Aan het begin van dit jaar maakte NikkieTutorials bekend dat ze transgender is. Dat betekent dat ze geboren is in een jongenslichaam, maar ze zich geen jongen voelde.

