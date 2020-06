Er moeten meer openbare toiletten komen. Dat zeggen verschillende organisaties, waaronder de Fietsersbond. Er waren er al te weinig, maar door de corona-crisis is een toilet vinden nu nog moeilijker, zeggen ze.

Dicht

Eerder kon je meestal naar het toilet bij een café of restaurant. Die zijn lang dicht geweest en ook nu mag je daar niet altijd naar de wc als je geen klant bent.

Voor mensen met problemen met hun darmen of blaas is dat erg lastig. Zij moeten soms ineens naar de wc. Daardoor durven sommigen van hen nu niet meer de deur uit.

Wildplassen

Doordat die toiletten dicht zijn, wordt er meer in het bos geplast en gepoept. Vorige week maakten we daar deze reportage over: