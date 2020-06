Regering wil lachgas verbieden

Steeds meer jongeren gebruiken lachgas als drugs. De regering wil dat gaan verbieden. Het zou dan alleen nog toegestaan zijn bij bijvoorbeeld operaties of in spuitbussen met slagroom.

Lachgas is een drugs die mensen inademen, vaak via een ballon. Door het gas worden ze korte tijd verdoofd. Als je lachgas inademt kan je erg misselijk en duizelig worden. Ook kan je hoofdpijn krijgen of flauwvallen.