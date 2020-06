Isa tovert huisdieren om in stripfiguren

Isa van 22 is hartstikke bekend op Insta. Op haar account @pet_disneyfication plaatst ze haar tekeningen van huisdieren. Ze tekent de dieren na in dezelfde stijl als Disney-karakters.

Lucas ging langs met zijn hond Freddie om van hem een strip-figuur te maken. Je ziet het in de video hierboven!

Hobby

Sinds haar 16e is Isa al bezig met tekenen. In de afgelopen jaren is ze steeds beter geworden en nu krijgt ze ook aanvragen van mensen uit Engeland en Amerika. Het tekenen was eerst een hobby, maar nu kan ze er ook echt geld mee verdienen.