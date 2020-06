Hoe worden sportteams volgend jaar ingedeeld?

Voor veel sportende kinderen is het een spannende tijd. Bij de meeste sporten worden namelijk komende weken de nieuwe teams bekendgemaakt. Kom je volgend jaar in het eerste team? En zit je bij je vrienden en vriendinnen?

Extra moeilijk

De teams goed indelen is dit jaar extra moeilijk. Veel kinderen hebben lang niet gesport. Ook mogen ze nog geen wedstrijden spelen. Daarom is het moeilijk in te schatten in welk team de spelers goed passen.