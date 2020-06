Een vliegtuig mag vol, hoe zit dat?

Op de meeste plekken mag het vanwege de corona-maatregelen niet druk worden, maar een vliegtuig mag wel vol. Hoe zit dat precies?

Volgens deskundigen van het RIVM is een vliegtuig om verschillende redenen veiliger dan andere ruimtes. Zo is de ventilatie in een vliegtuig heel goed (de lucht wordt iedere 3 minuten helemaal ververst) en moeten alle passagiers beloven dat ze gezond zijn. Ook moet iedereen een mondkapje op.

Zou jij weer in een vliegtuig op vakantie durven, of voor de zekerheid liever niet? Reageer op de stelling: