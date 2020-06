75 jaar geleden: kinderen maken boten van voedselhulp

75 jaar geleden was de Tweede Wereldoorlog in Nederland voorbij, maar niet alle problemen waren meteen opgelost. Er was nog heel veel armoede. De legers van de bevrijders bleven daarom langer in Nederland en deelden voedselpakketten uit. In die pakketten zaten ook grote dozen koekjes en daar deden kinderen originele dingen mee. Op de foto hierboven zie je bijvoorbeeld een boot gemaakt van lege biscuitblikken.

Van de blikken werden ook trommels gemaakt. Daar was niet iedereen blij mee. In verschillende kranten worden brieven afgedrukt van mensen die last hebben van de muzikale kinderen. Mensen noemen het een 'oorverdovend lawaai'.