Nederland koopt miljoenen corona-vaccins (die nog niet bestaan)

Er bestaat nog geen vaccin tegen corona, maar Nederland heeft er wel al miljoenen gekocht. De hoop is dat de vaccins aan het einde van het jaar af zijn en werken.

Een vaccin is een prik die zorgt dat je niet ziek wordt. Zo'n vaccin is er nog niet voor het corona-virus, maar verschillende bedrijven proberen er op dit moment zo snel mogelijk een te maken.

Nederland koopt de vaccins van een bedrijf in Groot-Brittannië. Het vaccin wordt op dit moment al getest op mensen. Nederland koopt er samen met andere landen 300 miljoen.

Zojuist tekenden Nederland🇳🇱, Duitsland🇩🇪, Frankrijk🇫🇷 en ItaIië🇮🇹 een contract met @AstraZeneca over de levering van een mogelijk coronavaccin. Belangrijke stap. Pas als er een vaccin is, zijn we echt beschermd. In Nederland, in Europa🇪🇺 en daarbuiten. 👉 https://t.co/kLkJFyur06

Waarschijnlijk koopt Nederland later ook nog vaccins bij andere bedrijven. Over de hele wereld wordt in meer dan 100 laboratoria hard gewerkt aan een vaccin tegen het corona-virus.

Benieuwd waarom er nog geen vaccin is? Eerder maakten we daar deze video over: