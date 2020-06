Leeg stadion, maar Messi-fan rent toch het veld op

De man kwam in de 53ste minuut het veld op in een Argentinië-shirt met Messi's nummer. Hij maakte een selfie met verdediger Jordi Alba, maar de beveiligers pakten hem voordat hij Messi kon bereiken.

De Spaanse competitie is weer begonnen. Er mag nog geen publiek in het stadion, maar toch wist een fan van Messi het veld op te rennen.

De man moest de foto's wissen en daar is hij zo te zien niet blij mee. Het is niet bekend of hij nog een straf krijgt.