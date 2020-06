Corona-concerten: livestream in plaats van vol stadion

Nu steeds meer artiesten hun tours moeten uitstellen, geven ze vaker concerten online. Geen vol stadion dus, maar voor duizenden fans achter telefoons en computers.

BTS

Onder andere J. Balvin en Billie Eilish hebben het al gedaan. Lil' Kleine doet het binnenkort en K-pop-groep BTS geeft vandaag zo'n concert. Een kaartje voor BTS kost ongeveer 50 euro. Veel andere artiesten vragen minder geld of doen het helemaal gratis.

Wat vind jij van zo'n concert online? Is het alleen leuk als je de artiesten in het echt kunt zien of is een livestream net zo leuk? Reageer op de stelling: