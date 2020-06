Bij Schiphol is het nu stiller en de lucht is schoner

Door corona is de lucht rondom Schiphol een stuk schoner geworden en het is er bovendien veel stiller. Dat is natuurlijk niet echt een verrassing, maar volgens de onderzoekers is het verschil groter dan gedacht.

Kinderen die in de omgeving van Schiphol wonen merken het ook. De vrienden Maarten en Julius kunnen elkaar normaal nauwelijks verstaan tijdens het buitenspelen, maar nu is dat wel anders.