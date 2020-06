Hoera: we hebben 500.000 abonnees op YouTube!

Leuk nieuws over onszelf: we hebben een half miljoen abonnees op ons YouTube-kanaal! Daar zijn we natuurlijk superblij mee. En dat was nooit gelukt zonder jullie!

Feestvideo

Op ons YouTube-kanaal staan nu meer dan 4500 video's. En die zijn bij elkaar opgeteld meer dan 920 miljoen keer bekeken. Om jullie daar allemaal voor te bedanken hebben we deze feestvideo gemaakt: