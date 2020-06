75 jaar geleden: 1,5 miljoen explosieven op het strand

Om het probleem met de mijnen op te lossen was er een grote opruimactie. Dat was een enorme en gevaarlijke klus. Veel Duitse gevangenen moesten het voor straf doen.

De explosieven waren tijdens de Tweede Wereldoorlog begraven door de Duitse bezetters. Het was bedoeld als verdediging, zodat andere legers niet via het strand konden aanvallen.

