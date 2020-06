Veel scholen willen doorgaan met online lessen

Kennisnet is een organisatie die scholen helpt bij lesgeven op een digitale manier. Volgens hen hebben scholen veel geleerd in de afgelopen periode.

Basisschool Aeresteijn in Langeraar is een van de scholen waar ze de online lessen willen blijven gebruiken. In de klas én op dagen dat er geen les gegeven kan worden. Bijvoorbeeld tijdens de studiedagen van de leraren. Je hoort er meer over in de video hierboven.

Zou jij ook vaker online lessen willen volgen of is dat helemaal niet nodig? Reageer op de stelling: