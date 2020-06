Duikers zien meer kreeften en vissen in grachten

Goed nieuws uit Amsterdam: onderzoekers hebben ontdekt dat daar sinds corona meer leven in de grachten is! Ze zien meer planten, vissen en kreeften. Hoe dat eruitziet zie je in de video hierboven.

In Amsterdam mochten een tijd geen boten varen, vanwege corona. Afgelopen weekend gingen twaalf duikers het water in. Ze wilden weten hoe het met de planten en beestjes die daar leven ging.

Schiphol

Amsterdam is zeker niet de enige plek waar het rustiger is door corona. Gisteren kon je in het Jeugdjournaal zien dat het rondom vliegveld Schiphol veel rustiger is. De vrienden Maarten en Julius kunnen daardoor beter slapen en ademen. En ze zien meer vogels: