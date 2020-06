Deze week wordt op veel basisscholen het theorie-deel van het verkeersexamen gedaan. Dat is best belangrijk, want met veel verkeer is het natuurlijk goed om te weten wanneer je voorrang hebt en wat de verkeersborden betekenen.

In de video hierboven beantwoorden we drie vragen over verkeersborden. Hou oud is het verkeersbord? Hoe kwam het verkeersbord in Nederland? En hoeveel zijn er eigenlijk?