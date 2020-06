Er zijn heel veel ijssalons geopend

Is er bij jou de afgelopen jaren een ijssalon in de buurt geopend? Dat zou goed kunnen. Want er zijn veel meer plekken bijgekomen waar je een ijsje kunt halen.

In de afgelopen 6 jaar is het aantal ijssalons in Nederland flink gestegen. Het is van ongeveer 700 naar meer dan 1.000 gegaan.

Hoe het komt dat het zo is toegenomen, is niet precies bekend. Wel is zeker dat de provincie met de meeste ijszaken Zeeland is.

Italiaans ijs

Twee jaar geleden hadden we een interview met Patric uit Italië. Hij weet alles van Italiaans ijs en helpt 's zomers in de winkel van zijn vader.