Miljoenen mensen zien Fortnite-eiland bijna overstromen

Je hoort misschien wel eens dat Fortnite niet meer populair is, maar daar was gisteren niets van te merken. Miljoenen gamers zaten tegelijk klaar voor het einde van seizoen 2.

Morgen wordt seizoen 3 gelanceerd. Het gerucht gaat dat de game zich dan misschien wel helemaal onder water afspeelt en dat je op haaien kunt rijden.

Zwart gat

Het is niet de eerste keer dat Fortnite spectaculair afsluit. Vorig jaar verdween de game opeens in een zwart gat. We maakten daar toen deze reportage over: