Drie vragen over (de problemen van) Hema

Misschien heb jij er weleens een tompouce gegeten of spullen voor school gekocht: de Hema. Er zijn bijna 550 van hun winkels in Nederland.

Hema is de laatste tijd veel in het nieuws. Vooral omdat het niet zo goed gaat met de warenhuizen. We hebben er daarom drie vragen en antwoorden over.

Waarom gaat het zo vaak over de Hema? Waarom heeft het bedrijf veel schulden? Blijven de Hema-winkels nog bestaan? Je hoort het allemaal in de video hierboven.