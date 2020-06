75 jaar geleden: Het dorp van Daan is helemaal kapot

Precies 75 jaar geleden kon Daan van 10 weer terug naar zijn dorp Zetten. Hij heeft een paar maanden ergens anders moeten wonen, omdat het thuis niet veilig was.

Zetten ligt in de Betuwe. Dit gebied was maandenlang de grens tussen het gedeelte van Nederland wat al eerder bevrijd was en het gebied dat nog in handen was van de Duitsers.

Omdat het er gevaarlijk was, waren 60.000 mensen uit de Betuwe gevlucht of weggestuurd. Toen de oorlog voorbij was, kwamen ze langzaam weer terug naar huis. Toen zag ook Daan hoeveel schade er was.