Man rijdt met botsauto door serieus interview en gaat viral

Televisiekijkers in België keken raar op toen ze tijdens een interview met een burgemeester ineens een botsauto op de achtergrond zagen. Een man reed met het kermiswagentje over de weg.

De man in de botsauto is Michel uit Maastricht. Eind vorig jaar kocht hij het kermiswagentje via Marktplaats. Michel knapte de botsauto op en inmiddels kan hij er bijna 20 kilometer per uur mee rijden.

Michel wil veel mensen vermaken met zijn botsauto. Hij vindt het leuk als mensen er een stukje mee willen rijden of er mee op de foto gaan.