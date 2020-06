Politieke partijen willen heel goedkope vluchten verbieden

Een ander voordeel van weinig vliegen is dat het nu stiller is rond vliegvelden. Kinderen die in de buurt wonen van Schiphol zijn daar blij mee. Ze vertellen erover in deze video:

Het idee van een minimumprijs voor vliegtickets is niet nieuw. In Oostenrijk hebben ze de maatregel al ingevoerd. Een vliegticket kost in dat land minstens 40 euro.

Het is nog afwachten of de regel er ook echt komt in Nederland. Daar moet de regering nog een beslissing over nemen.