De meeste Nederlanders vinden dat wolven welkom zijn

De meerderheid van de Nederlanders vindt dat wolven welkom zijn in ons land. Dat blijkt uit een onderzoek.

Volgens het onderzoek vindt 57 procent van de Nederlanders het prima als wolven zich hier vestigen. Ook zegt 60 procent dat ze niet bang zijn om natuurgebieden met wolven te blijven bezoeken.

Steeds meer wolven

In de afgelopen vijf jaar zijn er steeds meer wolven gespot in Nederland. Sommige wolven zijn ook in Nederland gebleven. Voorstanders van wolven vinden dat de terugkeer van het dier goed is voor de Nederlandse natuur.

Tegenstanders vinden juist dat er te weinig ruimte is voor de dieren en dat ze voor overlast en gevaarlijke situaties kunnen zorgen. Vooral schapenboeren zijn er niet blij mee. Het gebeurt regelmatig dat een wolf schapen doodbijt.

Wat vind jij: is het goed of slecht om wolven in Nederland te hebben?